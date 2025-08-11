Şırnak'ta 32 Kaçakçılık Operasyonu: 11 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta 32 Kaçakçılık Operasyonu: 11 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonla toplamda 11 milyon 12 bin 385 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, elektronik eşya ve inşaat malzemesi yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 32 ayrı kaçakçılık operasyonunda, 11 milyon 12 bin 385 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, 32 ayrı kaçakçılık olayına müdahale edildi. Toplam 32 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 12 bin 385 TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda; 5 gram metamfetamin, 1 adet kök kenevir, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 adet elektronik sigara, 14 bin 53 adet bandrolsüz sigara, 9 litre alkollü içecek, 32 kilogram çay, 12 kilogram nargile tütünü, 50 adet puro, 197 adet cep telefonu, 235 adet cep telefonu, 6 adet kol saati, 41 adet şemsiye, 109 adet termos, 308 adet oyuncak, 4 adet klima, 4 adet kaynak makinesi, 22 adet diğer elektronik eşya, 820 adet muhtelif inşaat malzemesi, 25 adet anahtar takımı, 497 adet kozmetik eşya, 135 adet süs eşyası, 19 adet muhtelif tekstil malzemesi, 489 adet mutfak eşyası ve bin 266 adet muhtelif yedek parça ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurda sokulan kaçak malzemelerle ilgili 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
