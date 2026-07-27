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İdil’de 12 Afgan Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

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Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğünce 20-26 Temmuz tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerle İdil ilçesinde bir göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 Türk vatandaşı yakalandı. Yakalanan göçmenler ve organizatörler hakkında toplam 527 bin 744 lira idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 2 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şırnak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yakalanan 2 organizatör hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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