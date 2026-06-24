Haberler

Şırnak'ta durdurulan araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi

Şırnak'ta durdurulan araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Sanayi Arama Noktası'nda durdurulan bir araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Şırnak Sanayi Arama Noktası'nda durdurulan bir araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 23 Haziran 2026 günü saat 10.30 sıralarında, 33 plakalı bir araç ekiplerce durduruldu. Araçta bulunan Y.G. isimli şüpheli gözaltına alınırken, hassas burunlu narkotik detektör köpeği eşliğinde yapılan aramada 2 parça halinde yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

Amedspor'dan 8 gün içinde ayrılma nedenini ilk kez duyacaksınız
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak