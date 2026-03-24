Çığın düştüğü Şırnak-Hakkari yolu ulaşıma açıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında düşen çığın ardından kapanan yol, yapılan çalışmalarla tekrar trafiğe açıldı. Ekipler, 2 saatlik bir çalışma sonucu yolu kullanıma sundu.
Çığın düştüğü Şırnak-Hakkari kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınlarındaki Suvari Kodra Geçidi'nde aşırı yağışlar sonrası çığ düşmüştü. Olayın ardından yol iki yönlü trafiğe kapanmıştı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.
Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı