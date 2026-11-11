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Şirinler suç örgütüne 4 ilde eş zamanlı baskında 61 şüpheli gözaltına alındı

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Şirinler suç örgütüne 4 ilde eş zamanlı baskında 61 şüpheli gözaltına alındı
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Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

Adana merkezli 4 ilde 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

45'i silahlı suç örgütü üyesi, 44'ü ise soruşturma sürecinde örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 89 şüphelinin kimliği deşifre edildi. Şüphelilerden 6'sı hakkında halen derdest yakalama kararlarının bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu, 16'sının ise soruşturma konusu eylemler ve farklı suçlar nedeniyle halihazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirlendi.

Tespitler doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Şafak vakti Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken halihazırda cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte 61 şüpheli gözaltına alındı.

"Silahlar ve polis yelekleri ele geçirildi"

Söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında ise 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital materyal ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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