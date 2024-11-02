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6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

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31 Ekim 2024 tarihinde Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Kahreden olay sonrası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı ile küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdüğünü ve mezarlıkta bir çukura attığını söyledi.

Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran olayının yankıları sürerken Şirin'den gelen acı haberle bir kez daha sarsıldık. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı ile Şirin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

idam isteriz gerisi yalan

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Haber YorumlarıBerber Berber TUNAY:

idam şart. kısas da hayat vardır

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

YETER ARTIK ANANZI SKM

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Haber YorumlarıMurat K:

Topladığı kağıtlarla yakın

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Haber YorumlarıSUNSET null:

erken seçim şart!

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Neden Neden Bir çoçuğu bir insan neden öldürür annesi babası hasmın ise onu öldür Çocuklar masundur hiçbir Neden gerekçe olamaz Derhal idamın getirilmesi lazım 15 temmuzda darbe olunca Halk isterse idamı getiririz diyen Reis Nerede?

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Haber Yorumlarımehmet ay:

ya avrupa uyum sürecinize atlim getirin idamı kurtarın şu çağa çoloğu

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Allah hin emrettiği idamı bizler rededinca inkar edince halimiz bu dur idamın olmaması herkes kendi yaptiği günahlardan kurktuğu içindir

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

çocuk öldüren insan olamaz idam edilmelidir. bu yasayı çıkarın biran önce.

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