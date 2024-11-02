6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdüğünü ve mezarlıkta bir çukura attığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran olayının yankıları sürerken Şirin'den gelen acı haberle bir kez daha sarsıldık. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kağıt toplayıcısı ile Şirin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.