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Şirin Elmas Hanilçi'nin Katiline Ağır Ceza: Aile Açıklama Yaptı

Şirin Elmas Hanilçi'nin Katiline Ağır Ceza: Aile Açıklama Yaptı
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İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcısı, duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acılı aile, adaletin yerini bulduğunu ancak yaşadıkları acının derin olduğunu ifade etti.

İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcısının ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesinin ardından acılı aile açıklama yaptı. Gözü yaşlı anne Yeter Hanilçi, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm" dedi.

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ağzına eşarp tıkadıktan sonra cinsel istismarda bulunan ve daha sonra eşarpla boğarak öldüren sanığın hakim karşısına çıktığı duruşmada karar çıkmış, mahmeke sanık Mustafa Örün'ü 'çocuğa ve kadına karşı suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme', 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

"Yavrumdan uzağım, onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz"

Duruşma sonrası acılı aile, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu. Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, "Yüce adalet su serpti. Yalnız benim kızımı katletmedi o cani, bizi kızımla birlikte gömdü. Yüce adalete sonsuz teşekkürlerimi İstanbul emniyetine olsun, büro amirlerine, çocuk büro amirlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim kızımın katilini yakaladılar. Adalet onun hakkından geldi. Kızımın katilini gördüğümde o güne geri döndüm. Şu an 65. gündür ben kızımdan, yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.

Acılı baba açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

"Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm"

Gözyaşlarını tutamayan acılı anne Yeter Hanilçi de, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Ama döndüm baktım. Beni de öldürdü, hayallerimizin katilidir o adam, çocukların katilidir o adam. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm. Onun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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