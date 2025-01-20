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Sırbistan'daki huzurevi yangınında 8 kişi hayatını kaybetti

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Sırbistan'ın Belgrad yakınlarındaki Barajevo'da bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangının bir kişi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtildi.

Sırbistan'da başkenti Belgrad'a bağlı Barajevo'da yer alan bir huzurevinde yerel saatle 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Acil Durumlar İdaresi Başkanı Luka Causevic yaptığı açıklamada, 30 kişinin bulunduğu huzurevinde çıkan yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü söyledi.

YANGINI HUZUREVİNDE YAŞAYAN BİR KİŞİ KASITLI OLARAK ÇIKARDI

Causevic, yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangını huzurevinde yaşayan bir kişinin kasıtlı olarak çıkardığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Sırbistan'daki huzurevi yangınında 8 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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