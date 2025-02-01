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Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler

Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
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Muğla'da 19 yıl önce kaybolan, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, Dermenci'yi o dönem eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunurken iki kişi tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önceki kayıp olayında sır perdesi kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER

Geçen yıl farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (40) ile Ömer Dalbudak (44), geçen çarşamba günü yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak'tan da yardım alarak, ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

polat alemdar vadide ne demiş ..iki kişinin bildiği sır değildiir.. her işlenen suç gizlenmek istensede bir gün bülbülün birinin ötmesiyle ortaya çıkar sonra bunun parsel parsel dezenfektan sattığını,vakıfı naylon faturayla soyduğunu pudra şekeri çekip ülkeye kaçak altın soktuğunun pahalıya ihale aldığı haberinide duyabilirsiniz garibanlar aldıkları asgari ücretle sevap kazanırlar haramiler ise mahşer günü soyup soğana çevirdikleri ülkelerden kursaklarında kor,ateş olacak haram para kazanırlar

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