Sinop ve Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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Sinop merkezli 2 ilde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında Sinop ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı