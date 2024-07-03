Sinop'un Ayancık ilçesinde silahla havaya ateş açanlara idari para cezası
Sinop'un Ayancık ilçesinde düğün organizasyonunda yapılan kontrolde 3 şahıs tarafından silahla havaya ateş açıldığı tespit edildi. Şahıslara ait ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilerek adli işlemlere başlandı. Düğün sahibine de idari para cezası uygulandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde silahla havaya ateş açıldığı tespit edilen 3 şahsa idari para cezası uygulandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde icra edilen düğün organizasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 3 şahıs tarafından silahla havaya ateş açıldığı tespit edilmiş ve şahıslara ait 2 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet seri numarası ve markası belli olmayan ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek adli işlemlere başlandı. Ayrıca düğün sahibi hakkında idari para cezası uygulandı. - SİNOP