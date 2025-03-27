Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ada Mahallesi Altıntepe mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık yarım dönümlük alan zarar gördü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ada Mahallesi Altıntepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak daha fazla büyümesini önledi. Çıkan yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

Sinop çok harika bir yer 2022 de gezdim orayı bir gün İstanbuldan oraya yerleşeceğim inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title