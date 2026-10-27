Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta yeni atanan genç polis memuru Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta yeni atanan genç polis memuru Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Sinop'ta yeni atanan genç polis memuru Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop merkez Zeytinlik Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, kente yeni atanan genç polis memuru evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarıyla eve giden ekipler memuru hareketsiz buldu; otopsiyle ölüm sebebi netleşecek, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sinop'ta genç polis memuru evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Zeytinlik Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve kente yeni atandığı öğrenilen polis M.D.'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, M.D.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

M.D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memurunun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Samsun'daki satırlı cinayet davasında aile birbirini suçladı! Anne, baba ve oğula müebbet istendi

Anne, baba ve oğul mahkemede birbirini suçladı! Satır kimdeydi?
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde

İstanbul'da yine aynı manzara! İlçedeki evler artık gölün içinde
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı