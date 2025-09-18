Haberler

Sinop'ta Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sinop'un Durağan ilçesinde, Çayağzı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Durağan ilçesine bağlı Çayağzı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, kısa süre içinde ilk müdahaleyi orman tankeriyle yaptı. Ardından Durağan itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
