Sinop'ta yangın: 2 katlı ev, ahır, ambar kül oldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ahır ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ahır ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir eşek telef olurken, diğer hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yangın, Erfelek ilçesine bağlı Ormantepe Köyü Göcen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Atalay'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan ahır ve ambara sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanları fark eden köy sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Erfelek ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde 2 katlı ev, ahır ve ambarın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar köylülerin yardımıyla tahliye edilerek yanmaktan son anda kurtarılırken, içeride kalan 1 eşek telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
