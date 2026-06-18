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Sinop'ta yan yatan yattan yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi

Sinop'ta yan yatan yattan yükselen dumanlar ekipleri alarma geçirdi
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Sinop Limanı'nda su alarak yan yatan yabancı bayraklı lüks yatın kurtarma çalışmaları sırasında çıkan duman, itfaiye ve güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süreli paniğe neden olan duman kontrol altına alındı, yaralanma olmadı.

Sinop Limanı'nda demirliyken su alarak yan yatan yabancı bayraklı lüks yatın kurtarma çalışmaları sırasında çıkan dumanlar, ekipleri harekete geçirdi.

Sinop Limanı'nda 30 Mayıs gecesi su almaya başladıktan sonra yan yatan lüks yatın kurtarılması için sürdürülen çalışmalar sırasında tekneden duman yükseldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan dumanın kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Limanda yarı batık halde bulunan lüks yatın kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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