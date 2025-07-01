Sinop'ta Yabancı Plakalı Araç Ev Boşluğuna Düştü

Sinop'ta Yabancı Plakalı Araç Ev Boşluğuna Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde, el freni çekilmeyince bir otomobil evin ara boşluğuna düştü. Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil, el freni çekilmeyince evin ara boşluğuna düştü. Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, ev ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ayancık ilçesi Çaylıoğlu köyüne misafirliğe gelen ve yurt dışından geldiği öğrenilen sürücü, evin önünde durarak bagajdan eşya almak için araçtan indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı, rampada hareket ederek evin ara boşluğuna düştü.

Araçta bulunan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve evde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump-Musk gerilimi büyüyor! Sınır dışı etmekle tehdit etti
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.