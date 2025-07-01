Sinop'ta Yabancı Plakalı Araç Ev Boşluğuna Düştü

Sinop'un Ayancık ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil, el freni çekilmeyince evin ara boşluğuna düştü. Araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, ev ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ayancık ilçesi Çaylıoğlu köyüne misafirliğe gelen ve yurt dışından geldiği öğrenilen sürücü, evin önünde durarak bagajdan eşya almak için araçtan indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı, rampada hareket ederek evin ara boşluğuna düştü.

Araçta bulunan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve evde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP