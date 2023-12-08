Sinop'ta vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Sinop Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan 'sanal devriye' faaliyeti sonucunda, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan Angola uyruklu bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sinop'ta polis ekiplerinin yaptığı 'sanal devriye' sonucu vize ihlali yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan "Sanal Devriye" faaliyeti sonucunda "Vize ihlali" yaparak Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen Angola uyruklu bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - SİNOP