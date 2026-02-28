Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı, 10 kişiye adli işlem yapıldı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 312,5 gram bonzai, 251,4 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet Lyrica hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet tabanca fişeği ile 11 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SİNOP

