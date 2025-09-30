Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kök Kenevir ve 149 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kök kenevir bitkisi ve 149 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 4 kök kenevir bitkisi ile 149 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ve 149 gram kubar esrar bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - SİNOP

