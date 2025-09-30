Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kök Kenevir ve 149 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 4 kök kenevir bitkisi ile 149 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

