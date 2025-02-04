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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, iki şahsın üzerinde ve araçlarında toplamda 30 gram bonzai ve 120 adet ecstasy hap ile 21 gram toz ecstasy uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sinop'ta iki ayrı şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Boyabat ilçesinde iki ayrı şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 gram bonzai maddesi ve 120 adet ecstasy hap ile 21 gram toz ecstasy uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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