Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gram Bonzai ve 1 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada 21 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Sinop'ta yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçede yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP