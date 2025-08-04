Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bonzai hammaddesi ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai hammaddesi, sentetik ecza ve içime hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat'ta iki şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 23.05 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 4 adet sentetik ecza ve 2 adet içime hazır bonzai maddesi bulundu.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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