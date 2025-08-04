Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai hammaddesi, sentetik ecza ve içime hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat'ta iki şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 23.05 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 4 adet sentetik ecza ve 2 adet içime hazır bonzai maddesi bulundu.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP