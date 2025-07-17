Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
Durağan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1299 kök kenevir bitkisi, 352,30 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 bin 615 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, birisi tutuklandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kenevir bitkisi, esrar ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Durağan ilçesinde düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.
Yapılan aramalarda; bin 299 kök kenevir bitkisi, 352,30 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 78 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor. - SİNOP