Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kenevir bitkisi, esrar ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Durağan ilçesinde düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; bin 299 kök kenevir bitkisi, 352,30 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 78 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor. - SİNOP