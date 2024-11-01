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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 197 Extasy Hap Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 197 Extasy Hap Ele Geçirildi
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Sinop'ta bir otomobilde yapılan aramada 197 adet extasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Sinop'ta bir otomobil içinde yapılan aramada ele geçen 197 adet extasy hapla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Polis ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri şok uygulamada bir otomobilde arama yaparak 197 adet extasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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