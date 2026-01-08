Sinop'ta uyuşturucudan tutuklanma sayısı yüzde 100 arttı

Sinop'ta uyuşturucuyla mücadelede 2025 yılında operasyonlar yüzde 11 artarken, yakalanan şüpheli sayısı yüzde 31, tutuklu sayısı ise yüzde 100 yükseldi.

Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı", Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve TCSG-72 Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Üsteğmen Hasan Dündar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Özarslan, yeni yılın ilk bilgilendirme toplantısında 2024 ve 2025 yıllarına ait 12 aylık asayiş verilerinin mukayeseli olarak değerlendirileceğini belirterek, Sinop'un huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Özarslan, "Sinop, Türkiye'nin huzur adasıdır. Güzel Sinop'umuzu daha huzurlu ve daha güvenli hale getirmek hepimizin ortak hedefidir" dedi.

Sinop'un huzur ve güvenliği için 964 emniyet, 782 jandarma ve 40 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam bin 786 personelin gece gündüz görev yaptığını ifade eden Özarslan, 2025 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam asayiş olaylarında yüzde 11, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 20 azalma sağlandığını, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 95 olduğunu belirtti.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalara da değinen Özarslan, 2025 yılında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararı bulunan 903 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi. Suçun oluşmadan önlenmesinin en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Özarslan, bu kapsamda şok uygulamalar ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti. 2025 yılında yapılan çalışmalarda 1 milyon 160 bin sorgulama gerçekleştirildiğini, 113 tabanca, 94 kurusıkı tabanca ve 165 av tüfeğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Vali Özarslan, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını ifade etti. 2025 yılında bir önceki yıla göre uyuşturucu operasyon sayısında yüzde 11, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 31 ve tutuklu sayısında yüzde 100 artış sağlandığını belirtti. Yıl boyunca 309 narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 622 kişinin yakalandığını, 50 kişi hakkında adli kontrol uygulanırken 126 kişinin tutuklandığını söyledi. Operasyonlarda 32 bin kök kenevir, 2 kilo 787 gram bonzai, 1 kilo 745 gram metamfetamin, 812 gram skank, bin 344 adet sentetik ecza ve 615 adet ekstazi ele geçirildiğini açıkladı.

Terörle mücadele kapsamında 2025 yılında 9 operasyon yapıldığını belirten Özarslan, bu operasyonlarda 4 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını ifade etti. Organize suçlarla mücadele kapsamında ise 6 operasyon gerçekleştirildiğini, 70 kişinin yakalandığını, 49 kişinin tutuklandığını ve 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 45 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığını, 21 kişinin geri gönderme merkezine teslim edildiğini aktardı.

Trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Vali Özarslan, 2025 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 33 azalma yaşandığını, ancak toplam kaza sayısında yüzde 12 artış olduğunu belirtti. Trafik kazalarını azaltmak amacıyla yapılan denetimlerde 831 bin aracın kontrol edildiğini, 62 bin ceza işlemi uygulandığını, 1.090 sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve 3 bin aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Denizlerde yapılan denetimlere de değinen Özarslan, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2025 yılında 4 bin 281 saat görev icra edildiğini, 798 teknenin kontrol edildiğini ve 6 bin 359 kişinin sorgulandığını söyledi. Çeşitli kanunlar kapsamında 96 tekne ve 205 şahıs hakkında idari para cezası uygulandığını belirtti.

Vali Özarslan, asayişten narkotiğe, terörden organize suçlara kadar tüm suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, Sinop'un huzur ve güvenliği için görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine, kamu kurumlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. - SİNOP