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Sinop'ta Üniversite Öğrencisi İntihar Notu Paylaşıp Hayatına Son Verdi

Sinop'ta Üniversite Öğrencisi İntihar Notu Paylaşıp Hayatına Son Verdi
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Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan, sosyal medya üzerinden intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayarak hayatını kaybetti. Olaydan önce paylaşımında yaşamına son verme kararını kendi hür iradesiyle aldığına dikkat çekti.

Sinop'ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan (21), üniversite binasının 5. katından atladı. Beton zemine düşen üniversite öğrencisi, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın atlamadan önce sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaştığı belirlendi. Özcan paylaşımında, "Merhabalar, Yasin Özcan ben. 16 Ocak 2025 saat 14.06. Doğrudan konuya gireyim, bu bir intihar notudur. Birazdan yaşam defterimi kapatıyorum. Sürekli bu düşünceyle geçiyor günüm, artık hayatımın geri kalanında bir arzum hedefim yok, çabam da yok uzun bir süredir. Hoşça kalın. Verdiğim bu karar kendi hür iradem iledir, kimsenin bir dayatması yoktur" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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