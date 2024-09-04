Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 57 AAL 056 plakalı otomobil cadde üzerinde geriye hareket ettiği sırada T.G isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP