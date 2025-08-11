Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop-Samsun yolu Adliye Ek Binası yakınında meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. kontrolü kaybederek refüje çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun yolu Adliye Ek Binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.'nin kullandığı 55 DH 215 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje çarptı. Kazada sürücü M.Ç. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

Gazze'yi tamamen yok edecek plan! Yüz binlercesi göreve çağırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.