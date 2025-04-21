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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sinop'un Ada Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli motosiklet devrildi. Sürücü ve yolcusu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00'te Ada Mahallesi Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Z.K. idaresindeki 57 ACK 771 plakalı 3 tekerlekli motosiklet Kartal Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Z.K. ve yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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