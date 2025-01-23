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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Sinop'ta hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Durağan ilçesine seyir halinde olan Y.Ç.'nin (72) kullandığı 34 TJ 527 plakalı hafif ticari araç, Çatpınar köyü mevkisinde karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı çekici ve 37 BD 655 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Y. (72) ve Döndü Y. (69) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, H.Y. (45) ve Z.S.D.'nin (12) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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