Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çamlıca Mahallesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ailenin içerisinde olduğu O.T.'nin kullandığı 57 ACR 321 plakalı otomobilden dumanlar yükselerek yanmaya başladı. Otomobili durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobili söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
