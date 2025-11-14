Sinop'ta Seyir Halindeki Kamyonet Yandı
Gerze ilçesinde bir kamyonet, elektrik arızası nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, dumanı fark ederek aracı yol kenarına çekti ve yangın kısa sürede büyüdü.
Sinop'un Gerze ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet alevlere teslim oldu.
Gerze ilçesi Sarı Yokuş mevkiinde bir kamyonette elektriksel arıza nedeniyle yangın çıktı. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer, incelemenin devam ettiğini bildirdi. - SİNOP