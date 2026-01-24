Haberler

Sinop'ta litrelerce kaçak ürün ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehdit eden sahte alkol ve malzemeler ele geçirildi. 40 litre etil alkol ve 39 şişe sahte alkollü içecek bulundu. Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta sahte alkol üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehdit eden çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 40 litre etil alkol ile 40 litre sahte alkollü içecek, ayrıca 39 şişe sahte ve kaçak alkollü içecek bulundu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 101 adet materyal ve malzemeye de el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanması olası can kayıplarının önüne geçti.

Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - SİNOP

