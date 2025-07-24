Sinop'ta Ruhsatsız Silah ve Kaçak Ürün Operasyonu

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah, mühimmat ve gümrük kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Türkeli ilçesinde 5 adrese ve 1 araca eş zamanlı adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 188 adet 9 mm çapında fişek, 45 adet 7.65 mm çapında fişek, 76 adet magnum tabanca fişeği, 9 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca namlusu, 2 adet tabanca gezi, 1 adet tabanca icra yayı, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 85 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 144 bin TL olan 71 adet gümrük kaçağı kol saati ile 33 adet gümrük kaçağı çakmak da ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere devam edildiği bildirildi. - SİNOP