Sinop'ta polis Erfelek ve Dikmen'de vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Sinop'ta polis Erfelek ve Dikmen'de vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Erfelek ve Dikmen ilçelerinde polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi. Erfelek'te aile içi şiddet, KADES, dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesi, Dikmen'de ise dolandırıcılık konusunda bilgi verilip broşür dağıtıldı.
Sinop'un Erfelek ve Dikmen ilçelerinde polis ekiplerince çeşitli konularda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve mantar zehirlenmesi konularında bilgi verdi. Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı. Dikmen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak bilgilendirici broşürler dağıttı.
Çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi ve olması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.