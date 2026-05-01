Haberler

Sinop'ta polis denetimi: 550 bin TL idari ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında, ehliyetsiz araç kullanan ve motosikletlerinde aynası bulunmayan sürücülere toplamda 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik düzenini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzcular Caddesi Turgutlar Hamamönü mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada, araçlar ve sürücüler üzerinde detaylı kontroller yapıldı.

Denetimler sırasında durdurulan araçlarda yapılan incelemelerde; ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen ve motosikletlerinde dikiz aynası bulunmayan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı 550 bin TL'yi buldu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik denetimlerinin kentin farklı noktalarında ve stratejik bölgelerde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

