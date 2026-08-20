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Sinop'ta Plajlarda Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Sinop'ta Plajlarda Güvenlik Denetimleri Sürüyor
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Sinop'ta boğulma vakalarına karşı plaj ve kıyılarda denetimler devam ediyor. Vali Mustafa Özarslan, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına katıldı. 15 Haziran-19 Ağustos arasında 12 olaya müdahale edildi, 13 kez denize girilmemesi yönünde tedbir alındı. Yetkililer, dalgalı havalarda denize girilmemesi ve uyarılara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Sinop'ta boğulma vakalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla plaj ve kıyılarda devriye ve denetim çalışmaları sürdürülüyor.

Sinop Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için kıyı bölgelerinde kontroller gerçekleştiriliyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan da Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Hasan Dündar ile birlikte sahada yürütülen plaj devriyesi ve denetim çalışmalarına katıldı. Vali Özarslan, görev yapan personele kolaylıklar diledi. 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasındaki 66 günlük süreçte Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 12 olaya müdahale edildiği bildirildi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 13 kez denize girilmemesi yönünde tedbir alındı. Bu tedbirlerin 12'sinin Akliman ve kuzey sahillerini, birinin ise il genelini kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, özellikle dalgalı ve aşırı rüzgarlı havalarda vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde denize girilmemesi, ikaz işaretleri ile görevlilerin uyarılarına uyulması ve çeken (RİP) akıntısının bulunduğu bölgelerden uzak durulması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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