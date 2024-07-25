Sinop'ta Otomobil Yangını: Araç Alevlere Teslim Oldu

Sinop'ta bir otomobil çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Sinop- Ayancık yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Yangında otomobil alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. - SİNOP