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Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat-Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Demiroğlu (69) hakimiyetindeki 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Bağlıca köyü mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç (46) hakimiyetindeki ME FD 5757 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile ME FD 5757 plakalı araçla bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D. (17) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boyabat trafik Sinop Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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