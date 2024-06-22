Sinop'ta Orman Yangını Korkuttu

Sinop'ta meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma işlemlerine başladı. - SİNOP