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Sinop'ta Orman Yangını Korkuttu

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana gelen orman yangınında itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sinop'ta meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma işlemlerine başladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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