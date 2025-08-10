Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmekte.

Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Köklen köyü kırsalındaki kayalık ve sarp arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı. Bölgedeki zorlu arazi şartları sebebiyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karada ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı ve yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgenin bazı noktalarında dumanların yeniden yükselmesi ile birlikte ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Rüzgarın etkisiyle yeni bir yangın tehlikesi yaşansa da ekipler 2 helikopter ile söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. - SİNOP

