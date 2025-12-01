Sinop'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Sinop'ta okul çevreleri ve servislerde güvenlik denetimleri artırıldı.

Sinop Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul çevreleri ile öğrenci servislerinde güvenlik uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. 16-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önlenmesi amaçlandı.

Yapılan denetimlerde 125 okul, 173 iş yeri, 74 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Kimlik sorgulaması kapsamında 3.121 kişi hakkında GBT taraması yapılırken, denetimlerde 145 ekip ve 425 personel görev aldı.

Okul servislerine yönelik uygulamalarda 666 servis aracı denetlendi. Kusurlu olduğu tespit edilen 5 servis aracına toplam 10 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - SİNOP