Haberler

Sinop'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Sinop'ta Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valiliği'nin öncülüğünde, okul çevreleri ve öğrenci servislerinde güvenlik denetimleri sıklaştırıldı. 16-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 125 okul ve 666 servis aracı kontrol edildi. Kusurlu servis araçlarına idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta okul çevreleri ve servislerde güvenlik denetimleri artırıldı.

Sinop Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul çevreleri ile öğrenci servislerinde güvenlik uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. 16-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önlenmesi amaçlandı.

Yapılan denetimlerde 125 okul, 173 iş yeri, 74 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Kimlik sorgulaması kapsamında 3.121 kişi hakkında GBT taraması yapılırken, denetimlerde 145 ekip ve 425 personel görev aldı.

Okul servislerine yönelik uygulamalarda 666 servis aracı denetlendi. Kusurlu olduğu tespit edilen 5 servis aracına toplam 10 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 369.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.