Sinop'ta narkotikle mücadelede rekor artış

Sinop'ta narkotikle mücadelede rekor artış
Güncelleme:
Sinop Valiliği, 2024-2025 dönemine ait narkotik suçlarla mücadele verilerini paylaştı. Uyuşturucuyla mücadelede 2025 yılında operasyon sayısı ve tutuklu sayısında önemli artışlar yaşandı.

Sinop Valiliği, 2024-2025 dönemine ait narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını içeren verileri paylaştı. Açıklanan rakamlar, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmaların artarak sürdüğünü ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre Sinop genelinde 2024 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 279 operasyon gerçekleştirilirken, bu sayı 2025 yılında 309'a yükseldi. Şüpheli sayısı 2024'te 476 olarak kayıtlara geçerken, 2025'te 622'ye çıktı. Tutuklu sayısı 63'ten 126'ya, adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise 25'ten 50'ye yükseldi.

Bu veriler doğrultusunda 2025 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 11, şüpheli sayısında yüzde 31, tutuklu ve adli kontrol sayılarında ise yüzde 100 artış yaşandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu artışların gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı güvenlik birimlerinin hedef odaklı, koordineli ve titiz çalışmalarının sahadaki karşılığı olduğu vurgulandı. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü mücadelede vatandaşların desteğinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gençleri tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceği, Sinop genelinde uyuşturucu suçlarına karşı taviz verilmeyeceği belirtildi. - SİNOP

