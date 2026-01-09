Haberler

Sinop'ta motosikletli kuryelere hayat kurtaran uyarılar

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu'nun katıldığı etkinlikte, motosikletli kuryelere trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme yapıldı. Kask kullanımı ve koruyucu ekipmanların önemi vurgulandı. Ayrıca, soğuk hava koşullarında korunmaları için katılımcılara boyunluk hediye edildi.

Sinop'ta Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla motosikletli kuryelere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, özellikle motosiklet sürücülerinin uyması gereken temel trafik kurallarına dikkat çekildi. Bilgilendirme kapsamında kask kullanımının hayati önemi, koruyucu ekipmanların trafik kazalarında can kayıpları ve yaralanmaları azaltmadaki rolü ile trafik kurallarına uymanın gerekliliği anlatıldı. Yetkililer, motosikletli kuryelerin trafikte daha görünür ve güvenli olmalarının hem kendi hayatları hem de diğer yol kullanıcıları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bizim için hayatınız çok değerli" mesajının öne çıktığı faaliyette, sürücülere güvenli sürüş konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, soğuk hava koşullarında il genelinde görev yapan motosikletli kuryelerin soğuktan korunmalarına katkı sağlamak amacıyla katılımcılara boyunluk hediye edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
