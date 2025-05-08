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Sinop'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Sinop'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
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Sinop'ta gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay, Atatürk Caddesi'nde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Z. idaresindeki 57 KL 536 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Hükümet Meydanı'ndan Uğur Mumcu Meydanı yönüne seyir ederken, karşı yönden gelen ve dönüş yapan 57 AB 917 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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