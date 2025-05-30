Sinop'ta Mantar Zehirlenmesi Şüphesi: Bir Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Sinop'ta Mantar Zehirlenmesi Şüphesi: Bir Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, yediği mantar sonrası rahatsızlanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile acil servise müracaat eden Satılmış E.'nin sağlık durumu takip ediliyor. Yetkililer, doğadan toplanan bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Satılmış E. isimli vatandaş, yediği mantar sonrası rahatsızlandı. Mide bulantısı, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleri yaşayan Satılmış E., yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Satılmış E.'nin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara doğadan toplanan ve türü kesin olarak bilinmeyen mantarların tüketilmemesi yönünde uyarıda bulunarak, benzer vakaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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