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Sinop'ta Kuvvetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu

Sinop'ta Kuvvetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Gencek köyünde toprak kaymasına yol açtı. Yol ulaşıma kapandı, ancak özel idare ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yolu yeniden trafiğe açtı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar, ilçeye bağlı Gencek köyünde toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kayması sonucu, ilçe merkezi ile Gencek köyünü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek, bölgede hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağladı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, kayma sonucu oluşan toprak yığını kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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