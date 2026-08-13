Haberler

Sinop'ta Un Yüklü Tır Devrildi: 3 Yaralı

Sinop'ta Un Yüklü Tır Devrildi: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde, Ö.A. yönetimindeki un yüklü tır virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta un yüklü tırın virajda kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 05 ABC 481 plakalı un yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ö.A. ile araçta bulunan O.B. ve R.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı