Sinop'ta kamyonet devrildi

Sinop'un Gerze ilçesinde, dönüş yapan bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün sağlık durumu iyi, kaza sonrası maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Samsun-Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Z. (68) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Gerze yönüne dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen kamyonet ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

